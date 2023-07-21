В Мариуполе установили более трех тысяч контейнеров для сбора ТБО

В Мариуполе установлено 3,5 тысячи контейнеров для сбора мусора (архивное фото)
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Мариуполе установили 3,5 тысячи контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. По словам директора МУП АГМ «Коммунальник» Дмитрия Хаджинова, они установлены во дворах многоквартирных домов и в частном секторе на контейнерных площадках.
- Еще порядка 300 бункеров объемом 8 кубометров предназначены для сбора крупногабаритного мусора жителями ИЖС. Из них 177 единиц установлены на специальных контейнерных площадках в частном секторе, - отметил Хаджинов.
Он добавил, что остальные бункера устанавливаются по заявкам районных администраций под частные домовладения индивидуально для сбора крупногабаритных и строительных отходов. Также в этом году планируют приобрести еще несколько партий контейнеров для ТБО и раздельного сбора отходов.
- Вопрос прорабатываем. Определяем площадки для установки оборудования по переработке бумаги, пластика и стекла, - пояснил Дмитрий Хаджинов.
Напомним, что в Мариуполе планируют запустить новые автобусные маршруты. В городе продолжают набирать водителей для работы на пассажирском транспорте.
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