В Мариуполе установили более трех тысяч контейнеров для сбора ТБО

В Мариуполе установлено 3,5 тысячи контейнеров для сбора мусора (архивное фото) Фото: Иван ВИСЛОВ

В Мариуполе установили 3,5 тысячи контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. По словам директора МУП АГМ «Коммунальник» Дмитрия Хаджинова, они установлены во дворах многоквартирных домов и в частном секторе на контейнерных площадках.

- Еще порядка 300 бункеров объемом 8 кубометров предназначены для сбора крупногабаритного мусора жителями ИЖС. Из них 177 единиц установлены на специальных контейнерных площадках в частном секторе, - отметил Хаджинов.

Он добавил, что остальные бункера устанавливаются по заявкам районных администраций под частные домовладения индивидуально для сбора крупногабаритных и строительных отходов. Также в этом году планируют приобрести еще несколько партий контейнеров для ТБО и раздельного сбора отходов.

- Вопрос прорабатываем. Определяем площадки для установки оборудования по переработке бумаги, пластика и стекла, - пояснил Дмитрий Хаджинов.

Напомним, что в Мариуполе планируют запустить новые автобусные маршруты. В городе продолжают набирать водителей для работы на пассажирском транспорте.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе начали восстановление одного из красивейших зданий исторического центра - дом Ильи Юрьева

Завершить восстановление здания с элементами барокко и сталинского ампира планируется в первом квартале 2024 года (подробнее)