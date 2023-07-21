СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РЗСО

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно в 13:20 выпустили по столице ДНР десять ракет из реактивной системы залпового огня. Под огонь украинских боевиков попали Куйбышевский и Петровский районы. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:20 – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Куйбышевский район), выпущено пять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, в 13:20 из района населенного пункта Максимильяновка по Петровскому району Донецка украинские боевики также выпусти пять ракет из реактивной системы залпового огня.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что ВСУ за 12 часов выпустили по столице ДНР 59 снарядов из натовской артиллерии и десять ракет из реактивной системы залпового огня.

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