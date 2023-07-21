Сахалинская область восстанавливает школьный стадион в Шахтерске

Сахалин отремонтирует три школьных стадиона в Шахтерске. Фото:Министерство образования и науки ДНР

Специалисты из Сахалинской области восстанавливает школьный стадион в Шахтерске. Сейчас строители шеф-региона забетонировали площадку стадиона, где оборудуют баскетбольную площадку и установят тренажеры. Об этом сообщает Министерство образования и науки ДНР.

- Сегодня на территории МБОУ «Шахтерская гимназия» забетонировали площадку стадиона. Теперь специалисты Сахалинской области оборудуют баскетбольную площадку и установят тренажеры. На беговые дорожки проложат современное резиновое покрытие, а для игры в футбол — искусственное зеленое поле. Когда ремонт закончат, установят также антивандальное ограждение, - отмечают в ведомстве.

В Министерстве образования и науки добавили, что шеф-регион планирует за остаток лета провести масштабные работы в трех учебных заведениях города.

Напомним, что специалисты из Челябинской области продолжает капитальный ремонт здания пенсионного фонда в Волновахе. Сейчас на объекте ведется монтаж скатной кровли и инженерных систем.

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