Сахалинская область восстанавливает школьный стадион в Шахтерске

Сахалин отремонтирует три школьных стадиона в Шахтерске. Фото:Министерство образования и науки ДНР
Специалисты из Сахалинской области восстанавливает школьный стадион в Шахтерске. Сейчас строители шеф-региона забетонировали площадку стадиона, где оборудуют баскетбольную площадку и установят тренажеры. Об этом сообщает Министерство образования и науки ДНР.
- Сегодня на территории МБОУ «Шахтерская гимназия» забетонировали площадку стадиона. Теперь специалисты Сахалинской области оборудуют баскетбольную площадку и установят тренажеры. На беговые дорожки проложат современное резиновое покрытие, а для игры в футбол — искусственное зеленое поле. Когда ремонт закончат, установят также антивандальное ограждение, - отмечают в ведомстве.
В Министерстве образования и науки добавили, что шеф-регион планирует за остаток лета провести масштабные работы в трех учебных заведениях города.
Напомним, что специалисты из Челябинской области продолжает капитальный ремонт здания пенсионного фонда в Волновахе. Сейчас на объекте ведется монтаж скатной кровли и инженерных систем.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Специалисты из Ямала восстанавливают детский сад в Волновахском районе ДНР
Сейчас строители благоустраивают территорию и заканчивают отделку помещений дошкольного учреждения (подробнее)