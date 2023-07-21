Специалисты из Бурятии отремонтировали здание МФЦ в поселке Старобешево ДНР

Здание МФЦ отремонтировала специалисты из Бурятии. Фото: Минстрой Бурятии

Специалисты из Бурятии отремонтировали здание многофункционального центра в поселке Старобешево. Для ремонта объекта из бюджета шеф-региона выделили 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерство строительства Бурятии.

- В центре Старобешевского района Донецкой Народной Республики – поселке Старобешево – бурятские строители завершили ремонт здания многофункционального центра. Таким образом, к сдаче готов очередной объект в рамках соглашения, подписанного между Республикой Бурятия и подшефным Старобешевским районом, - отмечают в ведомстве.

В здании МФЦ специалисты покрасили стены, заменили двери и деревянные окна на металлопластиковые. Также на объекте проведено устройство пандусов и дополнительной входной группы для маломобильных граждан, установлены центробежный насос с электродвигателем, вентили, задвижки, затворы, обратные клапаны, проходные краны на стальных трубопроводах. В многофункциональном центре будет работать десять сотрудников. Офис будет обслуживать весь Старобешевский район, а также другие населенные пункты ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Челябинская область восстанавливает здание пенсионного фонда в Волновахе

Сейчас на объекте ведется монтаж скатной кровли и инженерных систем (подробнее)