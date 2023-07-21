Народный фронт передал мариупольскому зоопарку корм для животных

Зоопарк в Мариуполе получил помощь от жителей Кирова. Фото: ДАН

Активисты Общероссийского Народного фронта из Кировской области передали мариупольскому зоопарку корм для животных, а также специальную пищевую добавку для пернатых. Гуманитарную помощь собирали жители Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе президентского движения.

- Он сильно пострадал от обстрелов со стороны Украины. В марте прошлого года в результате массированных артиллерийских ударов там были разрушены вольеры, погибло много животных: обезьяны, ламы, страусы, верблюды. Активисты предали корма, а также специальную пищевую добавку для пернатых, - отмечают в организации.

Напомним, что Активисты Народного фронта из Кировской области помогли бабушке Нине из Мариуполя, которая приютила 70 бездомных собак. Пенсионерка живет в разрушенном доме, где содержит такое огромное количество питомцем и женщине очень сложно их прокормить. На призыв о помощи пожилой женщине откликнулись десятки жителей Кирова.

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