Специалисты завершают монтаж фасадов площадью 12 тысяч квадратных метров. Фото: t.me/mkhusnullin

В перинатальном центре Донецка завершается монтаж фасадов площадью 12 тысяч квадратных метров. Также специалисты выполняют отделку внутренних помещений, завершают монтаж инженерных сетей, водопровода и канализации. Об этом сообщает заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

- Идет подготовка центрального стерилизационного отделения к монтажу дезинфекционной камеры. Строительство перинатального центра, в котором будут оказывать медицинскую помощь в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья, ведется по поручению Президента, - написал Марат Хуснуллин в телеграм-канале.

Работы контролирует публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». На объекте в две смены работают тысяча специалистов, задействовано более 30 единиц техники.

Напомним, что в Донецке возводят современный перинатальный центр на 140 мест. На территории строящегося в городе перинатального центра завершены монолитные работы в здании пищеблока.

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