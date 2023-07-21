Экипаж российского танка уничтожил скопления ВСУ на Авдеевском направлении

ВС РФ уничтожили скопления личного состава и технику ВСУ на Авдеевском направлении Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Экипаж российского танка уничтожил скопления вооруженных формирований Украины на Авдеевском направлении. С помощью беспилотного летательного аппарата удалось обнаружить личный состав и технику противника. Метким огнем танка с закрытой позиции цель была поражена. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- На Авдеевском направлении средствами аэроразведки танкового батальона 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса было обнаружено скопление личного состава и автомобильной техники на Авдеевском направлении. Метким огнем танка с закрытой позиции цель была поражена, противник понес потери и спешно отступил, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что за 20 июля на Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 16 атак противника.

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