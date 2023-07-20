Московские специалисты выполнили колоссальный объем работ при ремонте тепломагистрали в Донецке

При строительстве тепловой сети используются современные материалы и новые технологии, с соблюдением всех требований безопасности. Фото: ТГ/Кулемзин

В Ленинском районе Донецка строители из Москвы выполнили колоссальный объем работ при ремонте тепломагистрали. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Всего за 2,5 месяца они проложили новую тепловую магистраль большого диаметра протяженностью более 3 километров, которая обеспечит теплом два микрорайона и новый перинатальный центр, - заявил градоначальник.

По словам Кулемзина, при строительстве тепловой сети используются современные материалы и новые технологии, с соблюдением всех требований безопасности эксплуатации тепловых сетей Российской Федерации.

- От лица всех дончан выражаю строителям искреннюю благодарность. Спасибо Правительству города Москвы за неоценимую помощь нашему родному городу! - выразил признательность мэр города.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР около половины котельных подготовлены к отопительному сезону. Также из 142 тепловых пунктов 77 приведены в готовность.

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