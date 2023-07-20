В Мариуполе задержали мужчину за кражу телефона с прилавка магазина

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 5 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жовтневом районе Мариуполя сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину, который присвоил себе чужой мобильный телефон. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Там уточнили, что в дежурную часть отдела полиции № 1 обраилась 62-летняя местная жительница, сообщившая о том, что неизвестный похитил ее телефон с прилавка магазина. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено лицо, которое обоснованно подозревается в совершении этого преступления. Им оказался 44-летний ранее судимый местный житель.

- Установлено, что женщина забыла на прилавке свой мобильный телефон и вышла из магазина. Продавец, обнаружившая чужой телефон, спросила у посетителя, не его ли это устройство. Подозреваемый подтвердил, что является владельцем и забрал гаджет, - рассказали в ведомстве.

Теперь в отношении злоумышленника завели уголовное дело по ст. 159 УК РФ за мошенничество. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

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