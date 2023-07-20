В Мариуполе сотрудники «Зеленстроя» облагораживают живые изгороди

Совсем недавно такие работы были выполнены в парке «Дружба» по улице Глинки. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе работники производственного участка по благоустройству Ильичевского района МУП АГМ «Зеленстрой» облагораживают живые изгороди. Они проводят обрезку кустарников ручными ножницами. Об этом сообщил директор предприятия Павел Дереклеев.

По его словам, совсем недавно такие работы были выполнены в парке «Дружба» по улице Глинки. Дереклеев пояснил, зачем необходима обрезка.

- Живая изгородь выполняет множество функций: она разграничивает территории, выступает в роли шумоподавителя, а также защищает зоны отдыха от дорожной пыли. И конечно, аккуратно подстриженные и ухоженные кустарники радуют глаз мариупольцев и гостей нашего города, - заявил руководитель «Зеленстроя».

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе благоустраивают городские территории. За одну только неделю работники предприятия «Зеленстрой» провели покос травы на площади свыше 23 гектаров.

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