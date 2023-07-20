ВСУ выпустили по Донецку 6 ракет из РСЗО, в городе обесточены 43 электроподстанции

Вследствие обстрела горожане остались без света
Фото: Иван ЖИЛЯК
Украинские войска нанесли очередной ракетный удар по Донецку. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что под прицельным огнем противника оказались Куйбышевский и Киевский районы, по которым были выпущены шесть ракет. Огонь велся со стороны подконтрольного ВСУ Нетайлово.
- 18:25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 ракет из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.
В СЦКК также добавили, что вследствие обстрела в Киевском районе повреждены два частных дома по улице Новороссийская.
Кроме того, горожане остались без света.
- Обесточены 43 трансформаторные подстанции, без энергоснабжения 6000 абонентов Киевского района, - заявили в представительстве.
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