ВСУ выпустили по Донецку 6 ракет из РСЗО, в городе обесточены 43 электроподстанции

Вследствие обстрела горожане остались без света Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска нанесли очередной ракетный удар по Донецку. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельным огнем противника оказались Куйбышевский и Киевский районы, по которым были выпущены шесть ракет. Огонь велся со стороны подконтрольного ВСУ Нетайлово.

- 18:25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 ракет из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

В СЦКК также добавили, что вследствие обстрела в Киевском районе повреждены два частных дома по улице Новороссийская.

Кроме того, горожане остались без света.

- Обесточены 43 трансформаторные подстанции, без энергоснабжения 6000 абонентов Киевского района, - заявили в представительстве.

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