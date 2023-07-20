В Мариуполе планируют запустить новые автобусные маршруты

Скорому появлению новых маршрутов в городе сейчас препятствует нехватка водителей. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе могут ввести новые автобусные маршруты. Такую информацию обнародовали в администрации города.

Там уточнили, что специалисты управления промышленности, транспорта и связи постоянно отслеживают пассажиропоток для того, чтобы определить наиболее востребованные горожанами направления. В дальнейшем это поможет открытию новых маршрутов, которые будут пользоваться спросом у мариупольцев.

Однако скорому появлению новых маршрутов в городе по-прежнему препятствует нехватка водителей.

- МУП АГМ «Мариупольтранс» продолжает набор водителей категории D для работы на пассажирском транспорте. На предприятии подчеркивают, что водители обеспечиваются достойной заработной платой и полным соцпакетом. А дружный коллектив всегда поможет новичкам быстрее освоиться на рабочем месте, - заявили в мэрии.

В администрации города также добавили, что сейчас в городе работают 28 автобусных, три троллейбусных и один трамвайный маршруты. Ежедневно на линии выходят около 140 единиц транспорта.

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