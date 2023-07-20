Пушилин передал 20 квадроциклов сражающимся на передовой воинским подразделениям ДНР

Скорость, маневренность, высокая проходимость квадроциклов оказались востребованы на передовой. Фото: ТГ/Пушилин

Сражающимся на передовой воинским подразделениям ДНР передали двадцать квадроциклов. Ключи от машин военнослужащим вручил врио Главы Республики Денис Пушилин. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Передал сегодня пяти нашим подразделениям: ОБТФ «Каскад», «Сомали», «Спарта», 114-й бригаде, 3-му мотострелковому батальону - очередную партию из 20 машин, - отметил он.

По словам Пушилина, техника была закуплена меценатами. Скорость, маневренность и высокая проходимость квадроциклов - это то, что оказалось очень востребовано на передовой.

- Хорошо, что у нас есть такие меценаты, которые понимают потребности ребят и точечно их закрывают. Благодарю за такую нужную помощь! - написал Пушилин.

Напомним, ранее российские общественники передали боевым подразделениям ДНР пять пикапов для выполнения спецзадач. Сообщалось, что машины будут задействованы по всей линии фронта.

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