В ДНР школьников будут привлекать к общественно полезному труду

Закон обязывает школьников участвовать в общественно полезном труде, в том числе по поддержанию чистоты и порядка в образовательных учреждениях. Фото: ТГ/Моргун

В Донецкой Народной Республике школьников будут в обязательном порядке привлекать к общественно полезному труду. Все - в рамках закона, принятого Государственной Думой России.

Данный закон отменил норму о запрете на привлечение к труду учащихся без их согласия или согласия родителей, что предусматривает часть 4 статьи 34 закона «Об образовании в РФ». Теперь формирование трудолюбия у школьников станет частью воспитательного процесса.

Отмечается, что к общественно полезной работе могут быть отнесены высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки при подготовке к мероприятиям, помощь библиотеке, музею и тому подобное.

Сообщается также, что законопроект был внесен на рассмотрение палаты депутатами всех фракций Госдумы РФ во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой в мае 2023 года и принят в первом чтении 28 июня. Оговоренные им нововведения будут внесены в закон «Об образовании в Российской Федерации».

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