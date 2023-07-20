Работу двух девятитонных печей восстановили на заводе «Азовэлектросталь» в Мариуполе

«Азовэлектросталь» - одно из знаковых предприятий Мариуполя. Фото: ТГ/Солнцев

На заводе «Азовэлектросталь» в Мариуполе восстановили работу двух девятитонных печей. Территория предприятия уже разминирована и очищена от разрушенных конструкций. Кроме того, здесь провели первичный технико-экономический аудит. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства ДНР Евгений Солнцев, который осмотрел предприятие.

- Опасался, что будет хуже. Отдельная благодарность коллективу, людям многое удалось сохранить, - заявил премьер.

По словам Солнцева, «Азовэлектросталь» - одно из знаковых предприятий Мариуполя. Здесь предусмотрены две независимые технологические линии - производство вагонокомплектов и непрерывной литой заготовки.

- Абсолютно убежден, его необходимо восстанавливать. Тем более что заработал Стахановский вагоноремонтный завод, которому нужна наша продукция, - отметил чиновник.

В регионе абсолютно убеждены, что завод необходимо восстанавливать. Фото: ТГ/Солнцев

Солнцев также добавил, что был сохранен костяк коллектива - всего 250 человек техперсонала.

- Как только подадим полноценное электропитание и запустим цеха - количество рабочих мест увеличим втрое, - заверил премьер-министр ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР восстановят работу Азовского судоремонтного завода и Мариупольского порта

К программе возрождения промышленности региона намерены подойти комплексно (подробнее)