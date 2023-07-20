В Донецке задержали преступника, который числится в федеральном розыске

Преступник был арестован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице ДНР задержали преступника, который числится в федеральном розыске. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Там уточнили, что ранее мужчина был осужден за хранение и изготовление наркотиков, однако скрылся после того, как суд вынес ему приговор в виде лишения свободы сроком 3 года и 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

- Сотрудники отдела полиции по обслуживанию территории Калининского района Донецка установили и задержали 30-летнего мужчину, осужденного Подпорожским городским судом Ленинградской области по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере), - рассказали в МВД.

Уточняется, что сейчас задержанный преступник находится под стражей.

Тем временем в Шахтерске полицейские в ходе личного досмотра 26-летнего горожанина нашли и изъяли у него 10 граммов наркотического вещества растительного происхождения, которое тот незаконно приобрел и хранил для себя. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе задержали троих мужчин по подозрению в сбыте фальшивых пятитысячных купюр

На протяжении месяца фальшивомонетчики распространяли поддельные деньги на территории города и близлежащих районов (подробнее)