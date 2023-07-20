В Горловке шеф-регион приступил к восстановлению поликлиники. Фото: Минздрав ДНР

Кемеровская область приступила к восстановлению Городской больницы №1 в Горловке. Медицинское учреждение получило множество повреждений в результате обстрелов со стороны вооруженный формировании Украины летом прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Кемеровской области – Кузбасса, начат масштабный ремонт здания поликлиники. Запланирована полная замена окон, капитальный ремонт шиферной кровли, капитальный ремонт плит перекрытия, внутренние отделочные работы, замена дверей, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике к началу июля 2023 года российские шеф-регионы восстановили 20 школ, 17 детсадов и 4 больницы. Больше всего завершенных соцобъектов насчитывается в Донецке и Волновахе.

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