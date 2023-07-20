Амурская область восстанавливает школы в Амвросиевском районе ДНР

Регион-шеф ремонтируют Кутейниковскую и Новоамвросиевскую школы. Фото: ЕР ДНР

Специалисты из Амурской области продолжают восстанавливать школы в Амвросиевском районе. Регион-шеф ремонтирует Кутейниковскую и Новоамвросиевскую школы. Об этом сообщает телеграм-канал партии «Единая Россия» в Донецкой Народной Республике.

- В Кутейниковской школе восстановили канализацию, поменяли окна и двери, отремонтировали холл и спортивный зал. В Новоамвросиевской школе отремонтирована система отопления, крыша, укреплен фундамент. Завершается ремонт спортзала и холла, - отмечают в ЕР ДНР.

Напомним, что Кузбасские строители приступили к ремонту коррекционной школы в Горловке. Специалисты заменят часть межэтажных перекрытий, отремонтируют поврежденные коридоры и классные комнаты.

Кроме того, строители из Самарской области преобразили до неузнаваемости школу №1 в Снежном. Школа состоит из двух корпусов. В первом ремонтные работы были завершены, а во втором шеф-регион занимается внутренними отделочными работами.

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