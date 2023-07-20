За сутки российские войска отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом в четверг 20 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, украинская сторона потеряла более 210 человек личного состава, боевую бронированную машину, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и «Мста-Б».

Кроме того, в ДНР оперативно-тактической и армейской авиацией была поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Дылеевка. Также в районе Авдеевки и Серебрянка уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

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