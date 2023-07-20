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НовостиПолитика20 июля 2023 11:52

За сутки российские войска отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении

Украинская сторона потеряла более 210 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ за сутки отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом в четверг 20 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, украинская сторона потеряла более 210 человек личного состава, боевую бронированную машину, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и «Мста-Б».

Кроме того, в ДНР оперативно-тактической и армейской авиацией была поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Дылеевка. Также в районе Авдеевки и Серебрянка уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

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