Специалисты Минтранса повторно провели инспекцию состояния пассажирского транспорта в ДНР

В Республике повторно провели инспекцию состояния пассажирского транспорта. Фото: Минтранс ДНР

Сотрудники Министерства транспорта ДНР повторно провели инспекцию санитарно-технического состояния пассажирского транспорта в Республике. Ранее специалисты проверили около 40 транспортных средств в Донецке и Макеевке, семь из них были проинспектированы повторно.

- Это донецкие автобусные маршруты № 42а, 19, 77 и маршруты в городе Макеевке № 111, 7, 1, 20. В большинстве случаев выявленные недостатки в части размещения визуальной информации были перевозчиками устранены, также наблюдается положительная тенденция в части технического и санитарного состояния салонов транспортных средств, однако не все замечания в этом аспекте пока устранены, перевозчики продолжают работать в данном направлении, - отмечают в ведомстве.

На данный момент специалисты Министерства транспорта ДНР провели инспекцию в городах Макеевка, Донецк, Торез, Шахтерск, Амвросиевка, Харцызск, Старобешево. Всего было обследовано 167 транспортных средств перевозчиков.

- Особое внимание уделялось техническому состоянию автобусов, соблюдению графиков движения, санитарному состоянию салонов, размещению в салоне визуальной информации для пассажиров, степени удовлетворенности граждан качеством предоставляемых перевозчиками услуг, - добавили в министерстве.

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