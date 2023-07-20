Липецкая область восстановила дом в исторической части Мариуполя. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Липецкой области восстановили дом в исторической части Мариуполя. Строители отремонтировали крыши и системы теплоснабжения, а также заменили окна и двери одного из многоэтажных домов, украшенного двумя маскаронами в виде головы льва. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Липецкие компании ООО «Комплексное строительное исследование» и ООО «СКВС» отремонтировали инженерные сети и места общего пользования, усилили поврежденные конструкции. В многоэтажном доме уже живут люди, - отметили в ведомстве.

Напомним, что в Мариуполе восстанавливают городскую больницу №1. Сейчас завершена реконструкция здания лаборатории, а также на финальной стадии – ремонт инфекционного корпуса

Кроме того, мариупольское коммунальное предприятие «Горсвет» приступила к ремонту наружного освещения на 19 улицах, в том числе и в частном секторе.

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