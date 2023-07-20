МЧС ДНР: В результате пожара в мариупольском ДК «Металлургов» огнем уничтожены мебель, пол и стены

Всего в ликвидации огня привлекалось шесть единиц техники и 17 сотрудников (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

В результате пожара в мариупольском Дворце культуры «Металлургов» огнем уничтожены мебель, деревянный пол, обшивка стен на общей площади 2100 квадратных метрах. Об этом сообщили в региональном спасательном ведомстве.

- Город Мариуполь, Ильичевский район, полуразрушенное здание ДК «Металлургов», помещение зрительного зала – пожар по повышенному номеру вызова. Пожаром уничтожено: мебель, деревянный пол, обшивка стен на общей площади 2100 м2, - отмечают в МЧС.

Там добавили, что всего в ликвидации пожара привлекалось шесть единиц техники и 17 сотрудников.

Напомним, что 19 июля в 21.30 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в полуразрушенном вследствие боевых действий Дворце культуры в городе Мариуполь. К месту вызова были немедленно направлены спасатели. Тогда сообщили, что погибших и пострадавших нет. Специалисты выясняют причину возникшего пожара.

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