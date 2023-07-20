Специалисты отремонтируют почти 120 километров трассы от Луганска до Донецка (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году отремонтируют почти 120 километров трассы от Луганска до Донецка. Сейчас дорога в Луганской Народной Республике готова на 70%, а в Донецкой Народной Республике — на 40%. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

- Мы продолжаем восстановление дорожной инфраструктуры в новых регионах. В частности, в этом году приведем в порядок 65,4 км в ДНР, а также два участка протяжённостью 25,3 и 27,7 км в ЛНР на трассе Старобельск — Луганск — Красный Луч — Макеевка — Донецк. Сейчас участок в ДНР от Донецка до города Снежное готов на 40%. На нем уже уложили 85% дорожного покрытия, - отметил Марат Хуснуллин

Он добавил, что над восстановлением трассы трудится порядка 700 человек и привлечено 235 единиц техники.

Напомним, что из Кемеровской области привезли новую технику для ремонта дорог. Регион-шеф предоставил Горловке автогудронатор, дорожные фрезы, асфальтоукладчики и дорожные катки.

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