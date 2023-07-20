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НовостиОбщество20 июля 2023 7:18

В 2023 году отремонтируют почти 120 километров трассы от Луганска до Донецка

В ДНР приведут в порядок более 65 километров дорожного полотна
Владислав ГУЩИН
Специалисты отремонтируют почти 120 километров трассы от Луганска до Донецка (архивное фото)

Специалисты отремонтируют почти 120 километров трассы от Луганска до Донецка (архивное фото)

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году отремонтируют почти 120 километров трассы от Луганска до Донецка. Сейчас дорога в Луганской Народной Республике готова на 70%, а в Донецкой Народной Республике — на 40%. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

- Мы продолжаем восстановление дорожной инфраструктуры в новых регионах. В частности, в этом году приведем в порядок 65,4 км в ДНР, а также два участка протяжённостью 25,3 и 27,7 км в ЛНР на трассе Старобельск — Луганск — Красный Луч — Макеевка — Донецк. Сейчас участок в ДНР от Донецка до города Снежное готов на 40%. На нем уже уложили 85% дорожного покрытия, - отметил Марат Хуснуллин

Он добавил, что над восстановлением трассы трудится порядка 700 человек и привлечено 235 единиц техники.

Напомним, что из Кемеровской области привезли новую технику для ремонта дорог. Регион-шеф предоставил Горловке автогудронатор, дорожные фрезы, асфальтоукладчики и дорожные катки.

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