Мощный пожар охватил здание ДК Металлургов в Мариуполе

В тушении пожара участвуют четыре пожарно-спасательных отделения, автолестница и штабной автомобиль. Фото (архив): МЧС ДНР
В Мариуполе ликвидируют мощный пожар, возникший в здании ДК Металлургов. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.
Там уточнили, что в 21.30 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в полуразрушенном вследствие боевых действий Дворце культуры в городе Мариуполь. К месту вызова были немедленно направлены спасатели.
- По прибытии к месту установлено горение внутри здания на площади 300 квадратных метров, - заявили в ведомстве.
Сообщается, что в тушении пожара участвуют четыре пожарно-спасательных отделения, автолестница и штабной автомобиль.
- Ситуация находится под контролем сотрудников МЧС. Ликвидация продолжается, - проинформировали в спасательной службе.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Специалисты выясняют причину возникшего пожара.
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