Два корпуса районной больницы восстанавливают в поселке Тельманово в ДНР

Специалисты региона-шефа завершают ремонт акушерско-гинекологического корпуса больницы. Фото: Минздрав ДНР

Подмосковные строители восстанавливают центральную районную больницу в поселке Тельманово в ДНР. Работы ведутся сразу в двух корпусах медицинского учреждения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в данное время специалисты из шефского региона заканчивают ремонт акушерско-гинекологического корпуса.

- Внутренние отделочные работы выполнены полностью. Сейчас завершают облицовку керамической плиткой ведущей в подвал лестницы и прокладывают электропроводку, - заявили в ведомстве.

Тем временем другая подрядная организация восстанавливает поликлинический корпус. Здесь уже практически сделали внутреннюю отделку помещений.

- Сейчас строители монтируют декоративные коробы на первом и втором этажах, облицовывают керамической плиткой наружные стены и монтируют приборы освещения. Основания готовят под отмостку здания, - сообщили в Минздраве Республики.

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