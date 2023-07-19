Пушилин сообщил о состоянии пострадавшей при обстреле Макеевки годовалой девочки

В больницу госпитализирована беременная мать ребенка. Фото (архив): Администрация Главы ДНР

В результате обстрела Кировского района Макеевки со стороны украинских войск пострадала годовалая девочка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Она получила легкие ранения и сейчас находится у бабушки, - проинформировал руководитель Республики.

По словам Пушилина, при обстреле пострадала также беременная мать ребенка. Ее госпитализировали в больницу. Сейчас медики оказывают женщине необходимую медицинскую помощь.

Лидер ДНР также сообщил, что 19 июля противник обстрелял территорию Республики 43 раза, выпустив в ее направлении 247 боеприпасов из РСЗО и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм. В Донецке и Макеевке обстрелами ВСУ повреждены 12 жилых домов. Пострадал также один объект инфраструктуры в Петровском районе столицы региона.

Напомним, днем 19 июля украинские войска нанесли новый ракетный удар по Макеевке. По данным СЦКК ДНР, противник открыл огонь по Кировскому району города, выпустив в его направлении пять ракет.

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