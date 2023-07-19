Беременная женщина и ее годовалый ребенок ранены при обстреле Макеевки в ДНР

Инцидент произошел 19 июля в Кировском районе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Макеевке под обстрелом ВСУ были ранены беременная женщина и ее годовалый ребенок. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что инцидент зафиксирован 19 июля в Кировском районе.

- По улице Комсомольской, 5 ранен ребенок - девочка 2022 года рождения и беременная женщина 1992 года рождения, - говорится в телеграм-канале представительства.

Сообщается также, что по улице Комсомольская, 5 поврежден частный жилой дом.

Напомним, ранее сообщалось, что днем 19 июля украинские войска нанесли новый ракетный удар по Макеевке. По данным СЦКК ДНР, противник открыл огонь по Кировскому району города, выпустив в его направлении пять ракет. Огонь велся со стороны подконтрольного ВСУ населенного пункта Семеновка.

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