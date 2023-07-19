Куда могут обратиться за получением компенсации жильцы демонтированных многоквартирных домов в Мариуполе

Жителям города выплатят компенсацию за утерянное жилье и имущество Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе рассказали, куда могут обратиться за получением компенсации жильцы демонтированных многоквартирных домов. Информацию обнародовали в администрации города.

- Собственники жилья в тех в многоквартирных домах Мариуполя, которые были признаны технически непригодными к восстановлению и соответствующими решениями ГКО были определены под снос, могут обращаться в районные УТСЗН за предоставлением компенсации, - заявили в мэрии.

Точные адреса отделений размещены на официальных ресурсах администрации города.

Сообщается также, что за утраченное жилье гражданам полагается один из двух видов компенсации на выбор. Им могут предоставить компенсационное жилье или денежную компенсацию размером 35 тысяч рублей за каждый квадратный метр жилой площади. При этом компенсация предоставляется только по заявлениям граждан, к которым должен прилагаться необходимый пакет документов.

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