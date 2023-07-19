Для строителей в Мариуполе доставили четыре фуры с инструментом

В состав груза вошли кусачки, плоскогубцы, гаечные ключи, отвертки, пилы, гвоздодеры и многое другое. Фото: ТГ/Моргун

В город Мариуполь прибыл очередной гуманитарный груз для строителей - четыре фуры с инструментом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что помощь городу оказали администрация Сергиево-Посадского городского округа и Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство». В состав груза вошли кусачки, плоскогубцы, гаечные ключи, отвертки, пилы, гвоздодеры и многое другое. Всего в фурах привезли 130 наименований или более 20 тысяч единиц инструмента.

- Его распределим среди наших стройбригад, которые восстанавливают дома в частном секторе, - заявил мэр.

Градоначальник поблагодарил замглавы администрации Сергиево-Посадского городского округа Оксану Ероханову и представителей ВООВ «Боевое братство», которые лично доставили гуманитарный груз в Мариуполь.

- Также выражаю искреннюю благодарность всем причастным к формированию этого гуманитарного конвоя, который поможет значительно ускорить восстановление жилого фонда, - отметил Моргун.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе строителей полностью обеспечили спецформой и рабочим инвентарем

В городе фиксируют стабильный рост числа участников строительных бригад (подробнее)