Пушилин пообещал поддержку заводу по производству окон в Макеевке

Предприятие в смену может производить 100-150 окон, в месяц - от 5000 до 9000 м². Фото: ТГ/Пушилин

Завод по производству металлопластиковых окон в Макеевке должен заработать на полную мощность. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который побывал на предприятии и ознакомился с его возможностями.

По словам руководителя региона, оконные блоки крайне востребованы сейчас в Республике из-за ежедневных обстрелов. Макеевский завод в смену может производить до 150 окон, в месяц - от 5000 до 9000 м², однако при этом он не загружен на полную мощность.

- Будем помогать: производственные возможности предприятий Республики должны быть задействованы в первую очередь, - подчеркнул лидер ДНР.

Пушилин также добавил, что пообщался с директором предприятия Геннадием Уздемиром. Тот сообщил, как завод помог макеевчанам после недавнего массированного обстрела.

- Он рассказал, что на Восточный в Макеевку, первую машину - 200 окон - отправили сразу после обстрела, а вообще восстанавливают остекление по всей Донецкой Народной Республике, также выполняют заказы в ЛНР, - отметил Денис Пушилин.

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