Пушилин заявил о востребованности нового жилья из-за прироста населения в Мариуполе

В городе развернута самая масштабная стройка во всем регионе. Фото: ППК «Единый заказчик»

В Мариуполе необходимо строить новое жилье, так людей в городе пребывает. Сейчас местное население уже превышает 280 тысяч человек. Об этом сообщил в эфире «Россия-24» врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что в городе сейчас действительно сложилась большая потребность в новом жилье, с учетом того, что у людей появилась возможность получить льготную ипотеку под 2%, а также из-за того, что много жилья было разрушено, однако люди возвращаются, как только ослабевают обстрелы.

- Что касается Мариуполя, по нашим данным, более 280 тысяч проживают в данном городе, конечно, новое жилье сейчас востребовано, - сказал Пушилин.

По словам главы региона, заявок на жилье сейчас гораздо больше, чем самих стройплощадок. При этом здесь развернута самая масштабная стройка.

- Для Мариуполя сейчас характерно, что основной драйвер, и создания рабочих мест в том числе, является строительство и все, что связано со стройкой… Без работы в Мариуполе уже никто не остается, - подчеркнул Денис Пушилин.

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