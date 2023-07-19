За сутки российские войска отразили 25 атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили 25 атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

За прошедшие сутки на Донецком направлении российские войска отразили 25 атак ВСУ. Потери украинской стороны составили более 340 человек личного состава. Об этом в среду 19 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 25 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Северное и северо-западнее Клещеевки, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки украинская сторона потеряла два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную гаубицу «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, две САУ «Krab» польского производства, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

Кроме того, в районах населенных пунктов Северск, Часов Яр, Торецк и Красногоровка была поражена живая сила и техника ВСУ. Также в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинской армии.

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