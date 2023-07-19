Российские войска сбили украинский самолет Су-25 в ДНР

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет ВСУ в ДНР Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Истребительной авиацией Воздушно-космических сил Российской Федерации сбит украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду 19 июля сообщило Минобороны России.

- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Раздольное Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов противника.

Напомним, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил технику вооруженных формирований Украины на Артемовском направлении. Операторы бесплотных летальных аппаратов метким попаданием поразили технику противника.

Кроме того, экипаж российского танка первой Славянской бригады первого Донецкого армейского корпуса поразил технику вооруженных формирований Украины. Благодаря бесплотному летательному аппарату было обнаружено передвижение вражеской машины.

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