СЦКК ДНР: 18 июля при обстреле Киевского района Донецка ВСУ применили РСЗО «Град»

Фрагмент зажигательно ракеты от РЗСО. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты из СЦКК ДНР подтвердили, что 18 июля при обстреле Киевского района Донецка вооруженные формирования Украины применили ракеты зажигательного типа из реактивной системы залпового огня «Град». Также специалисты уточнили направление ведения огня.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Галицыновка, из РСЗО БМ-21 «Град» с применением ракет 9М22С зажигательного типа. Зоны ответственности 10-й отдельный мотопехотный батальон (командир – Сидорин Виктор Алексеевич), 36-й отдельный батальон морской пехоты (командир - полковник Фикоза Виктор Александрович), 59-я отдельная мотопехотная бригада (командир - Сухаревский Вадим Олегович), - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в результате обстрела вооруженных формирований Украины было зафиксировано повреждения по трем адресам. По улице Сочинская, 12 украинская ракета попала в частный жилой дом с последующим возгоранием. По улицам Артема, 210 и Куйбышева, 246 «б» - прямое попадание в многоквартирный жилой дом. К счастью, жертв удалось избежать.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР двое человек погибли и семеро получили ранения в результате обстрелов ВСУ за 18 июля

Украинские боевики за сутки впустили по территории Республики 542 единицы различных боеприпасов (подробнее)