Мост восстановлен по оценкам специалистов на 50%. Фото: ДАН

В Мариуполе строители приступили к заливке бетона на мосту по улице Мамина-Сибиряка. По оценкам специалистов сейчас объект готов на 50 %. Капитальный ремонт сооружения проходит по графику. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Мостовики ведут работы по бетонированию консольной части правой стороны проезда, - сообщил начальник участка строительства Павел Арцибашев.

Напомним, что в Орджоникидзевском районе Мариуполя открыли восстановленную школу №41. Благодаря специалистам из Ульяновской области учреждение приобрела новый современный вид.

Кроме того, специалисты из Санкт-Петербурга восстанавливают Территориальный центр обслуживания в Жовтневом районе Мариуполя. В учреждении будут оказывать социальную помощь пожилым, инвалидам, лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. На данный момент строители проводят демонтаж аварийных конструкций и подготавливают здание к ремонту.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты из Санкт-Петербурга вернут прежний облик зданию мариупольского драмтеатра

Строительство объекта планируют завершить к концу 2024 года (подробнее)