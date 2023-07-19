Мэр Донецка: В городе продолжают ремонт автодорог в четырех районах

В Донецке продолжают ремонт автодорог в четырех районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Донецкой Народной Республике продолжают ремонт автодорог в Ворошиловском, Киевском, Калининском и Кировском районах. «Дорожное ремонтно-строительное управление» продолжает плодотворно работать на благо Донецка и его жителей. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В Ворошиловском районе проводится текущий ремонт автодорог по проспекту Мира. По улице Артема для удобства пассажиров общественного транспорта ведутся работы по замене остановочного павильона и увеличению площади посадочной площадки на остановке «Белый лебедь», - пишет мэр города в телеграм-канале.

Алексей Кулемзин добавил, что в Киевском районе продолжается ремонт дороги по улице Звягильского и приведение в порядок внутриквартальных дорог по улице Савченко. Также восстановительные работы дорожного полотна проходит в Калининском районе по бульвару Шахтостроителей, а в Кировском районе ремонтируется асфальтовое покрытие по улице Петровского.

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