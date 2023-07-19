Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил технику ВСУ на Артемовском направлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил технику вооруженных формирований Украины на Артемовском направлении. Операторы бесплотных летальных аппаратов метким попаданием поразили технику противника. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- На Бахмутском направлении операторы дрона-камикадзе «Ланцет» 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии метким попаданием поразили технику противника, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что экипаж российского танка первой Славянской бригады первого Донецкого армейского корпуса поразил технику вооруженных формирований Украины. Благодаря бесплотному летательному аппарату было обнаружено передвижение вражеской машины.

Кроме того, российское артиллерийское орудие «Мста-Б» поражает склады боеприпасов и технику ВСУ на Авдеевском направлении. Слаженная работа артиллерийской разведки и гаубичных батарей уничтожает позиции противника.

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