В ДНР более четырех тысяч абонентов остались без света

Более четырех тысяч человек остались без электроэнергии в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике более четырех тысяч человек остались без электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- По состоянию на 7:00 19 июля на территории Донецкой Народной Республики осталось обесточено 59 трансформаторных подстанций, 4181 бытовой абонент, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.

Напомним, что за 18 июля со стороны украинских боевиков в Куйбышевском районе в поселке Азотный по улице 60-летия СССР повреждены фасады, остекление и газопровод в многоквартирных домах.

Кроме того, за прошедшие сутки в ДНР двое человек погибли и семеро получили ранения в результате обстрелов ВСУ за 18 июля. Украинские боевики за сутки впустили по территории Республики 542 единицы различных боеприпасов. Было повреждено 17 жилых домостроений, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры.

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