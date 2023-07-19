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НовостиПолитика19 июля 2023 5:18

В ДНР двое человек погибли и семеро получили ранения в результате обстрелов ВСУ за 18 июля

Украинские боевики за сутки впустили по территории Республики 542 единицы различных боеприпасов
Владислав ГУЩИН
За сутки со стороны украинских боевиков было повреждено 17 жилых домостроений, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры (архивное фото)

За сутки со стороны украинских боевиков было повреждено 17 жилых домостроений, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР от обстрелов вооруженных формирований Украины за прошлые сутки двое человек погибли и семеро получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка и ранее освобожденной Владимировке. Ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, в том числе подросток 2005 года рождения в Кировском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Старомихайловке, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР отметили, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков было повреждено 17 жилых домостроений, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики.

- На Донецком направлении противник совершил 88 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На Горловском 5 обстрелов из артиллерии 152 мм, минометов 120 мм. На Ясиноватском 8 обстрелов из артиллерии 155 мм. На Волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпустив 542 единицы различных боеприпасов, - добавили военные эксперты.

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