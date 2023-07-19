В ДНР двое человек погибли и семеро получили ранения в результате обстрелов ВСУ за 18 июля

За сутки со стороны украинских боевиков было повреждено 17 жилых домостроений, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР от обстрелов вооруженных формирований Украины за прошлые сутки двое человек погибли и семеро получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка и ранее освобожденной Владимировке. Ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, в том числе подросток 2005 года рождения в Кировском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Старомихайловке, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР отметили, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков было повреждено 17 жилых домостроений, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики.

- На Донецком направлении противник совершил 88 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На Горловском 5 обстрелов из артиллерии 152 мм, минометов 120 мм. На Ясиноватском 8 обстрелов из артиллерии 155 мм. На Волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпустив 542 единицы различных боеприпасов, - добавили военные эксперты.

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