ДНР для восстановления лесов получит средства из федерального бюджета

В регионе займутся воспроизводством лесов, пострадавших из-за боевых действий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Донецкой Народной Республике выделят денежные средства из федерального бюджета на восстановление лесов. Об этом сообщил ДАН председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства региона Алексей Шебалков.

Он уточнил, что местные лесные хозяйства преобразовываются из унитарных предприятий в бюджетные учреждения, что позволит получать средства из федерального бюджета и направлять их на развитие.

- В этом году они будут направлены на противопожарное обустройство лесов. А уже в следующем - и на высадку новых лесов в Республике, - рассказал председатель комитета.

Напомним, ранее в ДНР заявили об угрозе исчезновения лесов в Славянском и Краснолиманском районах из-за боевых действий. Почти половина всех лесных насаждений на территории Республики уничтожена обстрелами или заминирована. Сообщалось также, что в регионе вследствие боев пострадали 10 процентов лесов. Огнем выпалены порядка 20 тысяч гектаров лесных массивов.

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