Отделение Россельхозцентра начнет работать в Донецке

Филиал будет оказывать государственные услуги в сфере растениеводства Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Отделение федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» создали в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.

Там уточнили, что донецкий филиал будет обслуживать предприятия Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

- Филиал оказывает государственные услуги в сфере растениеводства (в том числе защиты растений, семеноводства, сертификации и консультационные услуги для сельскохозяйственных товаропроизводителей), - пояснили в министерстве.

Тем временем в ДНР уборочная кампания набирает обороты. Благодаря новой сельхозтехнике аграриям региона уже удалось намолотить более 82,7 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Наибольшая урожайность наблюдается в этом году в Володарском районе, где собирают 28,8 центнеров зерна с одного гектара, Старобешевском - 21,3 ц/га и Першотравневом - 20,8 ц/га соответственно.

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