Эдгард Запашный заберет на дрессировку белого львенка из зоопарка Мариуполя

Львенок родился в Мариупольском зоопарке прошлой весной
Фото: Александр ИВАНОВ
Белый львенок из зоопарка Мариуполя попадет на дрессировку к директору Большого Московского государственного цирка Эдгарду Запашному. Об этом сообщил ДАН директор зоопарка Савелий Вашура.
Он напомнил, что знаменитый дрессировщик ранее уже взял к себе на воспитание мариупольского тигренка.
- Ранее я передавал Эдгарду Запашному для его цирка тигренка, вот скоро передам ему еще белого львенка. Он тоже будет работать там, - рассказал Вашура.
По словам директора зоопарка, львенок родился в Мариуполе прошлой весной.
Напомним, ранее «КП» сообщала, что в Мариупольском зоопарке родились четыре тигренка. Так как тигрица-мама кормить их отказалась, малышей выкармливала местная овчарка Линда. Как отметил смотритель зоопарка Сергей, такая практика не нова и частенько применяется в других местах содержания диких зверей подобного типа.
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