Эдгард Запашный заберет на дрессировку белого львенка из зоопарка Мариуполя

Львенок родился в Мариупольском зоопарке прошлой весной Фото: Александр ИВАНОВ

Белый львенок из зоопарка Мариуполя попадет на дрессировку к директору Большого Московского государственного цирка Эдгарду Запашному. Об этом сообщил ДАН директор зоопарка Савелий Вашура.

Он напомнил, что знаменитый дрессировщик ранее уже взял к себе на воспитание мариупольского тигренка.

- Ранее я передавал Эдгарду Запашному для его цирка тигренка, вот скоро передам ему еще белого львенка. Он тоже будет работать там, - рассказал Вашура.

По словам директора зоопарка, львенок родился в Мариуполе прошлой весной.

Напомним, ранее «КП» сообщала, что в Мариупольском зоопарке родились четыре тигренка. Так как тигрица-мама кормить их отказалась, малышей выкармливала местная овчарка Линда. Как отметил смотритель зоопарка Сергей, такая практика не нова и частенько применяется в других местах содержания диких зверей подобного типа.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мариупольский зоопарк готов при необходимости восполнить коллекцию животных в зоопарках Херсонской области

Часть питомцев могут передать коллегам по их просьбе (подробнее)