В Мариуполе начали приводить в порядок придомовые территории

Жилищники расчистили дворы многоквартирных домов в разных районах города от бытового мусора. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе работники коммунальной службы благоустраивают придомовые территории. Об этом сообщили в МУП АГМ «Мариупольжилкомплекс».

Там уточнили, что на прошлой неделе сотрудники предприятия занялись покосом травы в зеленых зонах города. Всего этим видом работ охватили свыше 8 гектаров площади.

- Также жилищники расчистили дворы многоквартирных домов в разных районах города от бытового мусора. Их силами было собрано и вывезено на полигон ТБО 5 кубических метров различных бытовых отходов, - рассказали в службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе комплексно благоустраивают городские территории. Только за прошлую неделю работники предприятия «Зеленстрой» провели покос травы на площади свыше 23 гектаров и собрали с территории в 988 гектаров бытовой и строительный мусор.

При проведении работ по благоустройству особое внимание уделяется паркам, скверам, площадям и другим зонам отдыха горожан. А в Приморском и Орджоникидзевском районах работники производственных участков также убирают территории пляжей.

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