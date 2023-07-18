В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ВСУ повреждена городская больница

Украинские войска продолжают обстреливать критически важные объекты города. Фото (архив): Минздрав ДНР

В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ получила повреждения городская больница. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В телеграм-канале ведомства уточняется, что пострадавшее медучреждение расположено по проспекту Кремлевскому.

- Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов Республики: город Донецк (Куйбышевский район) - ГБУ «Городская клиническая больница № 21 города Донецка» по проспекту Кремлевскому, - говорится в сообщении представительства.

Тем временем в Кировском районе Донецка при обстреле ВСУ 18 июля пострадали несколько многоквартирных домов и здание школы. Всего были зафиксированы повреждения по четырем адресам. По данным СЦКК, противник вел огонь из РСЗО БМ-21 «Град» со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Александрополь. Также на месте обстрела найдены фрагменты турецких ракет.

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