Подросток пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки

Ранения получил парень 2005 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

В городе Макеевка при обстреле ВСУ пострадал подросток. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что инцидент был зафиксирован в Червоногвардейском районе.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июля по состоянию на 18:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): пострадал парень - подросток 2005 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Червоногвардейском районе Макеевки по улице Теплогорской был ранен мужчина 1951 года рождения. По данным СЦКК, по этой же улице повреждена школа № 43, а по переулку Полтавский зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом с последующим возгоранием.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Донецка: В результате обстрела ВСУ в Кировском районе снаряд попал в многоквартирный дом

По улице Прудовой повреждены стена и остекление (подробнее)