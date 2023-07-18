В Донецке под повторный обстрел ВСУ попала опергруппа СЦКК ДНР

Оперативная группа попала под повторный артиллерийский огонь. Фото: СЦКК ДНР

В Донецке в ходе фиксации последствий обстрела Кировского района под повторный обстрел ВСУ попала опергруппа наблюдателей. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обошлось без жертв.

- Во время фиксации последствий обстрела оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК попала под повторный обстрел. К счастью, обошлось без пострадавших, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее в СЦКК заявили, что ВСУ при обстреле Кировского района Донецка 18 июля использовали турецкие ракеты. Специалисты представительства выяснили, что противник вел огонь из РСЗО БМ-21 «Град» со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Александрополь. Также на месте обстрела были найдены фрагменты ракет увеличенной до 40 км дальности TR-122 (MTR), переданных Украине Турцией.

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