Хуснуллин заявил, что за год население Мариуполя увеличилось на сто тысяч человек

Жители Мариуполя постепенно возвращаются в свои дома, население города возрастает Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Мариуполя начали активно возвращаться в родной город. Сейчас численность местного населения достигла 270 тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе открытого диалога с сенаторами в Совете Федерации РФ.

Он отметил, что в настоящее время 46 тысяч строителей работают на восстановительных работах в новых регионах. Это самая крупная стройка страны, несмотря на обстрелы и диверсионные действия.

По словам Хуснуллина, за год население Мариуполя выросло на 100 тысяч человек.

- Буквально несколько дней назад был в Мариуполе. Дороги отремонтировали, построили, светофоры поставили. Настолько активно люди возвращаются - уже более 270 тысяч населения, хотя год назад было 170 (тысяч, - ред.) максимум, - проинформировал вице-премьер.

Тем временем мэр Мариуполя Моргун заявил, что город восстановят за три года. На данный момент ремонтные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов.

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