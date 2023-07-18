При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала территория строительного предприятия

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка, ООО «Стройсервис». Фото: ТГ/Кулемзин

В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ пострадала территория местного строительного предприятия. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил характер нанесенных ООО «Стройсервис» повреждений.

- По дополнительной информации, при обстреле Куйбышевского района пострадала территория строительного предприятия по улице Куйбышева. Повреждения получили административное здание, автотранспортные средства, - проинформировал он.

Сообщается также, что произошло возгорание одного из автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка по улице Степной погиб мужчина 1957 года рождения. Тем временем в Кировском районе по улице Абакумова получили ранения три мирных жителя. Также произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Прудовой. Там повреждены стена и остекление.

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