В Донбассе проведут капитальные ремонты действующих и строительство новых объектов МЧС России

В регионе отремонтируют и построят новые пожарно-спасательные части
Фото: Александр ИВАНОВ
В Донбассе займутся капитальным ремонтом действующих и строительством новых объектов МЧС России. Работы запланированы на текущий год. Такую информацию озвучили ДАН в пресс-службе спасательного ведомства.
- В текущем году запланированы капремонт, реконструкция, а также строительство ряда объектов МЧС России в Донбассе, - заявили там.
Напомним, что в МЧС России с прошлого года организовали работу по укреплению материально-технической базы существующих и оснащению вновь создаваемых подчиненных подразделений на освобождаемых территориях. Так, с 2022 года для МЧС ДНР были приобретены более 360 единиц различных транспортных средств, в том числе пожарные автоцистерны и автолестницы, аварийно-спасательные машины, автобусы, грузовые и легковые автомобили. В Республику были также доставлены 85 единиц средств для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ. В результате парк спецтехники удалось обновить на 40%.
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