В Донбассе проведут капитальные ремонты действующих и строительство новых объектов МЧС России

В регионе отремонтируют и построят новые пожарно-спасательные части Фото: Александр ИВАНОВ

В Донбассе займутся капитальным ремонтом действующих и строительством новых объектов МЧС России. Работы запланированы на текущий год. Такую информацию озвучили ДАН в пресс-службе спасательного ведомства.

- В текущем году запланированы капремонт, реконструкция, а также строительство ряда объектов МЧС России в Донбассе, - заявили там.

Напомним, что в МЧС России с прошлого года организовали работу по укреплению материально-технической базы существующих и оснащению вновь создаваемых подчиненных подразделений на освобождаемых территориях. Так, с 2022 года для МЧС ДНР были приобретены более 360 единиц различных транспортных средств, в том числе пожарные автоцистерны и автолестницы, аварийно-спасательные машины, автобусы, грузовые и легковые автомобили. В Республику были также доставлены 85 единиц средств для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ. В результате парк спецтехники удалось обновить на 40%.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе открыли республиканский центр МЧС ДНР, возведенный военными строителями

Спасательный центр был построен на площади в 5 гектаров всего за три месяца (подробнее)