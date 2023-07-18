СЦКК ДНР: В результате обстрела ВСУ в Макеевке ранен мужчина

В Макеевке ранен мужчина из-за обстрела ВСУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию ДНР. Под огонь украинских боевиков попал Червоногвардейский район Макеевки, где был ранен мужчина. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По состоянию на 15:30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. Населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район) по улице Теплогорской ранен мужчина 1951 года рождения, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что под огонь украинских боевиков попала школа № 43 города Макеевки по улице Теплогорской. Также военные эксперты зафиксировали прямое попадание в частный жилой дом с последующим возгоранием по переулку Полтавский, 10/2.

Кроме того, в населенном пункте Ясиноватая получило повреждение Республиканская налоговая инспекция по адресу 3-й микрорайон. И два частных дома по улицам Железнодорожная, 45 и Каштановая, 39.

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